Disney ha guadagnato 7 miliardi di dollari con i live action

Disney è attualmente una delle aziende più potenti del mercato dell’intrattenimento e piano piano sta monopolizzando il settore, come vi avevamo sottolineato in questo articolo. Ma la multinazionale in questione dove trae tutta questa potenza e come fa a non cadere mai? Sicuramente quello che rende così potente la company è il fatto di trasformare in oro tutto quello che realizza.

Disney: i remake incredibilmente redditizi

Ed un esempio lampante di ciò sono le live action, che ripropongono i vecchi cartoni animati in una nuova versione. Il sito CinemaBlend, che ha ripreso i dari raccolti da CNBC, ha comunicato che la Casa di Topolino, con i remake come La bella e la bestia, Aladdin o il recente Il Re Leone, ha guadagnato fino ad ora 7 miliardi di dollari (ottenuti con 9 pellicole totali). Un risultato incredibile che fa capire quanto realmente Disney stia avendo successo.