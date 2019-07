Killers of the Flower Moon: anche De Niro a bordo

Killers of the Flower Moon è il nuovo lungometraggio del celebre Martin Scorsese che probabilmente avvierà la produzione nel 2020, dopo l’arrivo nelle sale di The Irishman. L’opera, che è ispirata al saggio omonimo di David Grann, vedrà la partecipazione nel cast di Leonardo Di Caprio, che ha lavorato spesso con il filmaker americano.

Killers of the Flower Moon: un’altra aggiunta al cast

Ma non sarà l’unico attore d’eccezione, visto che MovieWeb ha riportato la notizia che sarà presente anche il mitico Robert De Niro, che interpreterà William Hale, l’omicida al centro delle indagini della trama. Si preannuncia quindi una pellicola davvero interessante e nonostante sia ancora in pre-produzione, ha già fatto parlare di sé in positivo.