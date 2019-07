PG Nationals Vigorsol Summer Split 2019: i Campus Party Sparks si aggiudicano il titolo

Ottimo numero di pubblico pagante fuori il teatro Olimpico di Roma, nonostante il maltempo anomalo ed improvviso che ha investito la capitale. La community di League of Legends è da anni una delle più calorose e presenti. Grandi quindi le aspettative su questo PG Nationals Vigorsol Summer Split 2019, dove lo staff di PG Esports è atteso a riconfermarsi sugli elevati standard qualitativi a cui ha abituato la scena competitiva italiana.

Ritmi serrati, forse scottati dalle tempistiche lunghe riscontrate nella giornata di sabato durante le finali di Rainbow Six, e subito al via lo showmatch tra streamer e caster su Teamfight Tactics, l’autochess made in Riot che sta riscontrando un ottimo successo sin dal suo lancio. Si arriva quindi all’attesissima finale tra Outplayed e Campus Party Sparks. I primi hanno chiuso il girone di qualificazione in testa, mentre i CP sono i campioni in carica del format. Inutile quindi raccontare l’equilibrio nei pronostici degli esperti. Fasi di ban, pick e via nella landa degli evocatori a combattere per il titolo nazionale (e lo spot tricolore ai prossimi European Masters) per aggiudicarsi le tre vittorie necessarie.

Finale piena di colpi di scena, scelte ardite e giocate estremamente spettacolari, che hanno appassionato il pubblico per tutta la durata dei match. Alla fine sono i Campus Party Sparks a spuntarla per 3:1, vincendo i PG Nationals Vigorsol Summer Split 2019, riconfermandosi quindi campioni per il secondo anno consecutivo. Non ho mai seguito attivamente la scena competitiva di League of Legends, ma la finale è stata appassionante anche per un profano come me, segno che il titolo è sicuramente uno dei migliori nella scena Esport per spettacolarità.