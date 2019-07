Intervista al CEO di PG Esports: “l’Italia sarà la vera sorpresa della scena eSport”

In occasione del PG Nationals Vigorsol Summer Split 2019, ho avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con Pierl Luigi Parnofiello, CEO di PG Esports. Molto interessanti i suoi punti di vista sul presente e il futuro dell’esport italiano, definito “giovane” ma con tante potenzialità. Ringrazio inoltre lo staff di PG Esports per l’invito e la possibilità di scrivere questa intervista.

Raccontaci brevemente la storia tra PG Esports e League of Legends.

PG Esports nasce tre anni fa di fatto come verticale che si occupa di eSport a livello italiano. Siamo parte di una holding più grande che si chiama Campus Fandango, tra le altre cose organizziamo il Milan Games Week, che è la fiera del videogioco più famosa e più partecipata d’Italia. Io vengo dal mondo di League of Legends, perché ho vissuto tra gli Stati Uniti e l’Europa e ho operato come direttore del publishing di League of Legends a Dublino per Riot Games Europe, quindi è stato un percorso dove ho avuto la possibilità di vedere il gioco crescere e svilupparsi ma anche di lanciarlo in diversi paesi quindi di come di costruisce una scena competitiva oltre alla parte di community e di fan engagement. Con questo in testa, già ai tempi di Riot ci eravamo accorti che in Italia avevamo un grosso potenziale ma c’era poco sviluppo. Quindi, finita la mia esperienza in Riot, sono rientrato in Italia dove ho avuto la possibilità di sviluppare direttamente l’eSport nel nostro paese e, ovviamente, visto anche il supporto e la trazione che dava Riot siamo partiti da subito con attività legate a League of Legends, creando i PG Nationals, un format ufficiale a livello nazionale che qualifica poi agli European Masters. Oltre a questo, per servire la community italiana, facciamo il casting degli eventi internazionali più importanti della scena competitiva di League of Legends. Siamo partiti con loro e abbiamo aggiunti molti altri titoli nel nostro percorso, ma anche l’affluenza di oggi ci ricorda che il pubblico di LoL ha una grande passione e quindi continueremo il nostro rapporto con Riot.

Cosa pensi delle varie community italiane? C’è una preferita da voi?

Sono molto variegate e molto differenti. Proprio qui per la prima volta ai PG Nationals, ier (sabato) abbiamo lanciato il format legato a Rainbow Six, con la fase finale. Abbiamo quindi visto per la prima volta, sotto lo stesso tetto, la community di LoL e la community di R6. Molto diverse fra loro, con passioni, stili e modo di vivere il proprio gioco molto differenti. La cosa che accomuna tutti questi titoli, avendo seguito negli anni anche PES, Heartstone e qualche attività con Fortnite, c’è una gran voglia di prodotto dedicato fatto per un pubblico di un certo tipo e pensato a monte. Quindi ormai portare a schermo un titolo con ragazzi che giocano non è più sufficiente, ma è viva la voglia di essere ascoltati nelle loro esigenze, da parte delle community. C’è sempre stata questa sensazione che l’Italia fosse una realtà di serie B, dove le cose fighe avvengono sempre in Germania, Francia, in America o Corea, mentre noi stiamo provando per tutte queste community ad offrire un prodotto pensato per loro e ci prendiamo anche i nostri rischi di ascoltare i loro feedback per cambiare in corsa delle cose. Non penso di avere una community preferita, mi piace molto quando tocchiamo quei tasti che fanno reagire bene il pubblico. In un giorno come oggi, vedere i ragazzi che arrivano sorridenti, sentire un boato su una kill o un baron-steal è quello che ci dona più soddisfazione. A livello italiano, quello che per noi è importante è portare un prodotto che sa di internazionale su questo mercato. Pian piano siamo convinti che, con questo percorso, crescerà tutto il resto. In ogni titolo che abbiamo trattato c’è del buono, per quanto riguarda la passione del pubblico italiano.

Cosa manca all’eSport italiano per esplodere definitivamente?

Intanto è un percorso lungo, fatto di step successivi ed è anche molto complicato, forse addirittura utopistico pensare che qualcuno venga a salvarci e che sistemi le cose. Si tratta di un percorso che va fatto dall’interno, una crescita da fare un passo alla volta, le soluzioni vanno cercate coi team, i manager, gli organizzatori, gli sponsor e, perchè no, coi competitor. La scena è molto vista e seguita, purtroppo c’è anche tanta improvvisazione, tante figure poco professionali, come anche chi fa un lavoro migliore o di livello eccellente. Quindi se dovessi definire la situazione eSport italiana la definirei giovane, con tutti i difetti di gioventù che si possono avere in questo caso. Quello che invece mi fa ben sperare è che c’è tantissima voglia. Ci sono molte persone che si fanno il mazzo, anche nei tornei più piccoli. Tutti ci credono e tengono, quindi anche chi magari dice cose sconsiderate lo fa perché si vuole raggiungere un obiettivo comune, di far crescere e migliorare una scena che, secondo me, pecca solo di inesperienza. Facendo questo lavoro da 15 anni ne ho viste parecchie, allora non mi arrabbio neanche più di tanto perché sono consapevole che è solo questione di tempo. Se verrà mantenuta una mentalità positiva e costruttiva, l’Italia sarà la vera sorpresa nei prossimi anni nella scena eSport.

Come sei entrato in questo settore?

Ho iniziato a lavorare nei videogiochi nel 2006. Lavoravo per Atari Italia e fin da subito mi ero occupato di marketing e product management, principalmente per titoli legati al mondo anime/manga, come Dragonball, Naruto e One Piece. Successivamente sono passato in Hasbro per seguire Magic e Dungeons&Dragons, due titoli molto nerd, molto geek, per Wizard of the Coast Italy. Lì l’azienda stava provando a convertire i titoli dal cartaceo al digitale, ho quindi seguito questo percorso lanciando a livello europeo le versione che sono uscite su iPad e PC. In quel momento, Magic in particolare era l’eSport prima dell’eSport. C’era già un circuito mondiale con classifiche elo, punti, grand prix, campionati del mondo. E questo mi ha avvicinato, tramite networking e colleghi in comune, a Riot Games dove sono poi entrato per occuparmi di League of Legends, prima dagli Stati Uniti e poi dall’Irlanda. Lì ho cominciato, oltre a sviluppare i rapporti con la community e il lancio del gioco nelle varie lingue, ad occuparmi dell’ecosistema eSport. Ho quindi fatto un percorso completo in questo mondo che mi ha poi portato a tornare in Italia, per ripartire da capo facendo ovviamente tesoro di tutte le esperienze precedenti.