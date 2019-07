Si chiude la QuakeCon 2019, tra un presente conservativo e un futuro luminoso

Ora che anche la QuakeCon di quest’anno si è conclusa è come al solito tempo di bilanci, sulla manifestazione in sé e per sé e sul passato, presente e futuro di Bethesda, che ormai da tempo ha fatto suo un evento nato entro i confini di id Software ed è arrivata, quest’anno, ad espanderne anche geograficamente portata e confini, inaugurando la prima convention europea. Una fiera che, ad Austin come a Londra, è stata palesemente costruita attorno a DOOM Eternal, con poche altre novità a far da corollario, il che ha inquadrato la QuakeCon 2019 come un’edizione di passaggio, verso un 2020 che parrebbe avere ben altre mire.

Pur conservativa, la QuakeCon 2019 non cambia di una virgola il futuro di Bethesda

A scanso di equivoci, quest’anno non erano i contenuti a mancare, quanto, forse, un contenitore più malleabile, che vi si adattasse in maniera più precisa e puntuale. Specie nel caso del lungo keynote aperto da Pete Hines. Circa 50 minuti che, per ritmo, avrebbero potuto benissimo essere condensati in neanche mezz’ora, tagliuzzando qui e là e soprattutto lasciando allo showfloor il compito di mostrare in maniera approfondita novità come, ad esempio, la Battle Mode per DOOM Eternal. E invece, malgrado la nostra prova del roboante shooter di id Software ci abbia comunque convinto in tutte le sue parti, ci siamo dovuti “accontentare” di una versione un po’ rimaneggiata della stessa demo dell’E3, dovendo poi carpire tutte le informazioni più tecniche dalla conferenza stessa. In generale, quello che avrebbe dovuto essere il cuore dell’evento si è rivelato una semplice lista di informazioni su Eternal e poco altro: l’annuncio delle versioni rimasterizzate dei primi DOOM fa bene ai palati nostalgici, mentre nel caso di RAGE 2 ci si è limitati alle solite, sommesse dichiarazioni legate al supporto post-lancio. Stupisce l’inesistente spazio dedicato a Fallout 76 e The Elder Scrolls Online sul palco, parzialmente giustificabile con la volontà di lasciare le “chiavi di casa” a id Software e a Tim Willits, congedatosi in un contesto a metà fra il commovente saluto della sala texana e il totale imbarazzo della presentazione dedicatagli dai colleghi, preparata come si potrebbe fare con un compagno delle medie rivisto dopo trent’anni. Il suo addio, arrivato dopo 24 anni, segna esso stesso uno spartiacque, fra le “vecchie” edizioni e quelle che dall’anno prossimo inaugureranno la next gen, con Ghostwire Tokyo e Deathloop a fare auspicabilmente da ponte generazionale.

Al di fuori della chiassosa sala conferenze, quel che ci si aspettava era un evento fatto di pochi sensazionalismi e non troppa sostanza, anche perché DOOM Eternal, da solo, è letteralmente riuscito a rubare la scena a tutti. La sua massiccia presenza, nell’intera area centrale dell’allestimento londinese, ha ben spiegato la dicitura “Year of Doom” e il perché quest’anno la convention sia stata scherzosamente rinominata “DoomCon”. Eternal era infatti l’unica novità di grosso calibro e lasciava poco più che briciole di spazio alle postazioni per RAGE 2, Wolfenstein Youngblood e Fallout 76 (peraltro ben poco frequentate), quest’ultimo con annesso tabletop game. Completavano poi il quadro i soliti The Elder Scrolls: Blades e Legends, le già viste esperienze VR di Skyrim e DOOM, un torneo di Quake Champions (così, tanto per non rinnegare il nome e lo spirito originario anni ‘90) e postazioni Switch con i classici DOOM, peraltro giocabili anche sulle loro console originarie (fra cui l’Atari Jaguar). Tolto DOOM Eternal, insomma, tutto quel che restava nello showfloor era un gran bel sollazzo per nostalgici e appassionati, con un effetto novità davvero minimo. E a noi va bene così: del resto, era obiettivamente impossibile aspettarsi novità sostanziose da una manifestazione giunta a poco più di un mese dall’E3 e con la nuova generazione a malapena all’orizzonte.

Ad arricchire e dare valore nozionistico alla ventiquattresima QuakeCon ci hanno però pensato i diversi panel tenuti nella giornata di sabato. Fra i più interessanti, i due dedicati a MachineGames e ad Arkane Studios, con ospiti da entrambi gli studi: Andreas Öjerfors e Alissa Hägglund nel primo caso, Dinga Bakaba e Daniel Todd nel secondo. I quattro hanno tirato fuori diversi spunti non da poco, grazie ai quali comprendere le due diverse filosofie alla base del loro lavoro e i differenti metodi di concettualizzazione dei loro videogiochi, che portano da un lato a realizzare esperienze veloci e frenetiche, dall’altro titoli più complessi, ragionati e riflessivi, il cui primo punto di incontro in assoluto è stato Wolfenstein Youngblood. Proprio i team di sviluppatori francesi e svedesi rappresentano due fra le più importanti colonne portanti della scuderia di Bethesda, che negli ultimi dieci anni (come mostrato anche in un filmato decisamente esplcativo) ha smesso di essere soltanto un semplice studio autore di videogiochi ed è assurta fra i publisher più riconosciuti a livello mondiale, complici diverse acquisizioni azzeccate. Se si eccettua DOOM Eternal, ormai in procinto di essere pubblicato, la compagnia ha in cantiere diversi progetti sulla carta impressionanti: peccato non averne avuto neanche un assaggio quest’anno, ma forse era troppo presto per mostrarli al pubblico. Andando un po’ oltre, è comunque difficile non essere ottimisti: tolti i Bethesda Game Studios, che, dopo Fallout 76, dovranno necessariamente rinnovarsi per TES VI e Starfield, a dominare nei prossimi anni saranno creatività e nuove IP: proprio quel che serve ad un publisher, in questo periodo, per sparare i proverbiali fuochi d’artificio per molti anni.

Se la QuakeCon 2019 è stata un’edizione di transizione e principalmente conservativa (tolto DOOM Eternal, che comunque garantisce grande solidità a fine anno), è difficile non guardare al futuro di Bethesda con grande ottimismo. Le pubblicazioni attese nei prossimi anni paiono oggettivamente impressionanti: fra verve creativa e continuo spuntare di nuove proprietà intellettuali – i progetti di Tango Gameworks e Arkane Studios sembrano delle bombe – i problemi recenti di Fallout 76 e dei primigeni Bethesda Game Studios passano quasi in secondo piano. L’impressione venuta fuori da quest’edizione è quella di un publisher che, malgrado i fatti recenti, è inaspettatamente solido e, anche senza troppa carne al fuoco e in un’edizione prevedibilmente un po’ diluita della QuakeCon, riesce a polarizzare l’attenzione e a far parlare di sé. Soprattutto (e in questo caso è un bene) in un periodo storico in cui fare ipotesi sul futuro è persino più bello che concentrarsi sul presente.