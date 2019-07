Wolfenstein Youngblood: guida trofei e agli obiettivi

Wolfenstein Youngblood, il nuovissimo sparatutto targato MachineGames e Arkane Studios (travate QUI la nostra recensione), è riuscito davvero a sorprenderci, grazie tanto all’implementazione di una componente più GDR quanto alla cooperazione con un altro player. Dopo averlo spolpato per bene, in ogni sua sfaccettatura, siamo finalmente pronti a supportarvi nella raccolta di tutti i trofei e gli obiettivi, raggiungendo il tanto agognato platino.

Wolfenstein Youngblood Roadmap Trofei

Difficoltà Platino: 3/10

Ore Approssimative per il Platino: 45 ore

Trofei totali: 59 (0 , 1 , 5 , 53 )

Trofei online: 2 (1 , 0 , 0 , 1 )

Quante volte bisogna completare la storia?: 1

Trofei legati alla difficoltà: No, in quanto le missioni possono essere affrontate in qualsiasi difficoltà

Trofei affetti da bug: nessuno

Trofei mancabili: nessuno

Step necessari per l’ottenimento del platino:

Portate a termine la storia, in modo tale da accedere a tutte le aree e sbloccare tutte le missioni secondarie

Completate tutte le missioni secondarie e trovate tutti i collezionabili

Farmate uccisioni per ottenere la maestria con le armi e ottenere ingenti quantità di denaro

Trofei Bronzo

Gioco di squadra [ ]

Completa una missione cooperativa con un giocatore.

Trofeo impossibile da mancare: per ottenerlo vi basterà completare una missione giocando con un vostro amico online.

Resistenza [ ]

Uccidi 500 nemici.

Come da descrizione: nel corso della campagna di Wolfenstein Youngblood incontrerete molti più di 500 nemici; pertanto non preoccupativi e pensate a godervi l’avventura.

Schiacciamosche [ ]

Uccidi 20 droni.

Come da descrizione: nel corso della campagna incontrerete molti più di 20 droni; pertanto non preoccupativi e pensate a godervi l’avventura.

Inamovibile [ ]

Uccidi 10 Supersoldaten in carica.

Per sbloccare il trofeo dovrete eliminare i Supersoldaten di Wolfenstein Youngblood mentre cercheranno di caricarvi: per facilitarvi il compito potrete anche indebolirli prima e ucciderli mentre staranno per caricarvi.

Bombarola [ ]

Uccidi 50 nemici usando gli esplosivi.

Questo trofeo lo sbloccherete sicuramente nel corso dell’avventura: verranno conteggiate non soltanto le uccisioni derivanti dalle granate, ma anche dai barili esplosivi; pertanto le occasioni non mancheranno di certo.

Superninja [ ]

Uccidi 50 nemici usando armi da lancio.

Altro trofeo dalla semplicità disarmante e che verrà da sé: per lanciare un’arma vi basta premere quando vi troverete alla giusta distanza dal nemico. Ripetete l’azione contro 50 avversari e il gioco sarà fatto.

Furtiva [ ]

Uccidi 50 nemici furtivamente.

Trofeo che sbloccherete in un batter d’occhio: saranno conteggiate come uccisioni furtive tutte quelle kill effettuate senza che il nemico si accorga della vostra presenza. Quindi tra attacchi corpo a corpo e armi da lancio l’obiettivo sarà davvero semplice da ottenere.

Squartatrice [ ]

Uccidi 75 nemici usando un’uccisione istantanea.

Per effettuare un’uccisione istantanea dovrete necessariamente eliminare il nemico premendo una volta posizionati alle sue spalle. Dopo 75 uccisioni, il trofeo sarà vostro.

Grilletto facile [ ]

Spara 100.000 colpi.

Trofeo autoesplicativo e impossibile da mancare completando la storia.

Previdente [ ]

Raccogli 250 scorte saccheggiate.

Le scorte saccheggiate non saranno altro che le munizioni, i medikit e gli oggetti reperiti dai nemici uccisi. Raccoglietele premendo .

Bagno di sangue [ ]

Trucida 150 nemici.

Per trucidare i nemici dovrete effettuare delle uccisioni definite “splatter”, colpendo alla testa, mediante le esplosioni o schiacciando gli avversari. Dopo 150 uccisioni in questo modo, il trofeo sarò vostro.

Rasputin [ ]

Rianima o fatti rianimare 25 volte.

Trofeo praticamente impossibile da mancare: vi basterà rianimare o farvi rianimare 25 volte, anche con l’aiuto dell’IA.

Intrusa [ ]

Apri 10 serrature codificate.

Trofeo praticamente legato alla storia, impossibile mancarlo.

Partigiana [ ]

Completa tutte le missioni.

Per completare tutte le missioni dovrete portare a termine 7 missioni principali e circa 30 secondarie, considerando, però, il fatto che alcune secondarie si sbloccheranno soltanto con il completamente della storia. Pertanto vi consigliamo prima di godervi la campagna e poi pensare all’obiettivo.

In volo [ ]

Uccidi 50 nemici in volo.

Come da descrizione: eliminate 50 nemici mentre saltate o siete in volo per sbloccare il trofeo. Anche questo verrà semplicemente giocando.

Pungere come un’ape [ ]

Uccidi furtivamente 10 Supersoldaten.

Per eliminare un Supersoldaten furtivamente dovrete prima sbloccare l’abilità necessaria nello skill tree, in modo tale da portelo sorprendere alle spalle. Effettuate 10 uccisioni stelath e il trofeo sarà vostro.

Tipa tosta [ ]

Uccidi 100 nemici usando una doppia arma.

Le doppie armi saranno equipaggiabili soltanto dopo aver sbloccato l’apposita abilità nel ramo dedicato. Una volta ottenuta, vi basterà equipaggiare anche un’altra arma e distruggere i nemici con il doppio della potenza.

L’attrezzo giusto [ ]

Uccidi 75 nemici usando il tipo di arma più efficace contro il loro tipo di scudo.

Gli avversari in Wolfenstein Youngblood saranno caratterizzati da due tipi di scudo: leggero e pesante. Ognuno dei due scudi subirà maggiorente i danni di specifiche bocche da fuoco, scopribili direttamente nel menu delle opzioni. Non dovrete far altro che eliminare 75 nemici in questo modo per sbloccare il trofeo.

Artiglieria pesante [ ]

Conserva un’arma Hammer per dopo.

Per sbloccare questo trofeo, dovrete prima raggiungere il livello 20, in modo tale da sbloccare l’apposita skill in grado di farvi riporre anche un’arma Hammer. Una volta riposta, vi basterà tirarla fuori in un secondo momento per sbloccare il prezioso obiettivo.

Football americano [ ]

Uccidi 50 nemici usando l’abilità Distruzione.

L’abilità Distruzione permette di correre contro i nemici e caricarli. Per sbloccare il trofeo dovrete semplicemente uccidere 50 nemici in questo modo.

Predator [ ]

Uccidi un nemico entro 3 secondi da un occultamento 50 volte.

L’abilità occultamento vi garantirà di rimanere invisibili per un periodo di tempo limitato. Per sbloccare il trofeo dovete uccidere un nemico entro 3 secondi dalla fine del potere: non importa come, l’importante sarà il decesso dell’avversario.

Supporto [ ]

Esegui 100 segnali intesa.

Come da descrizione: i segnali di intesa saranno delle sorta di emoticon attivabili premendo dai tasti direzionali: fatelo per 100 volte e il trofeo sarà vostro.

Tattica e stile [ ]

Potenzia al massimo una marca di armi.

Ogni arma in Wolfenstein Youngblood avrà a disposizione tre marche di potenziamenti, i quali forniranno dei bonus unici. Il vostro obiettivo sarà quello di potenziare al massimo uno dei tre, così da raggiungere il livello definito “Migliorato”. La prima arma a vostra disposizione per sbloccare il trofeo sarà la pistola, potenziabile integralmente raggiungendo il livello 15.

Attrezzata [ ]

Ottieni 10 potenziamenti arma.

Trofeo impossibile da mancare: dovrete semplicemente ottenere 10 potenziamenti diversi per qualsiasi arma a vostra disposizione.

Cambiare in meglio [ ]

Ottieni 5 abilità.

Vedi il trofeo d’argento Sovrumana.

Al massimo [ ]

Ottieni 15 abilità.

Vedi il trofeo d’argento Sovrumana.

Mi piace assai questo panciotto [ ]

Ottieni 5 skin armatura potenziata.

Le skin armatura saranno acquistabili in qualsiasi momento dal menu di Wolfenstein Youngblood: esse saranno soltanto modifiche estetiche, e non inficeranno sul gameplay.

Chiave di Dio [ ]

Ottieni la Chiave di Dio.

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

In piena vista [ ]

Entra nel Lab X.

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Il miglior padre al mondo [ ]

Incontra tuo padre.

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Tra amici [ ]

Entra in contatto con la resistenza.

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Dirigibile abbattuto [ ]

Sconfiggi Winkler.

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Esploratrice [ ]

Apri 200 casse di scorte.

Trofeo piuttosto complesso che vi richiederà un’esplorazione certosina: difatti dovrete scovare 200 casse di scorte, contenenti monete ed esperienza. Per riuscire nella missione vi consigliamo di riesplorare anche zone già battute in passato, in quanto dopo un certo periodo di tempo le casse si rigenereranno.

Esploratrice esperta [ ]

Apri tutte le casse di scorte rosse.

Le casse di scorte rosse saranno uno dei numerosi collezionabili presenti nella produzione. Un ottimo metodo per ottenere tutti i preziosi collezionabili sarà quello di arrivare al livello 30 e di sbloccare l’apposta abilità, la quale vi fornirà la posizione di ogni oggetto raro. Malgrado ciò, ecco un video esplicativo:

Tributo [ ]

Ottieni il souvenir di Dunwall.

Per ottenere il trofeo, dovrete ottenere questo “souvenir” proveniente direttamente da Dunwall, la città teatro delle vicende di Dishonored. Non è altro che simpatico un easter egg. Ecco un video che mostra dove e come ottenerlo:

Audiofila [ ]

Trova tutte le cassette.

Vedi il trofeo di bronzo 3D.

Bibliotecaria [ ]

Trova tutti i documenti.

Vedi il trofeo di bronzo 3D.

Hacker [ ]

Trova tutti i dischi di dati.

Vedi il trofeo di bronzo 3D.



3D [ ]

Trova tutti gli occhiali 3D.

Essendo numerosi collezionabili, abbiamo deciso di raggruppare una video guida direttamente sotto uno di essi, così da rendere più facile per voi la fruizione. Ecco dove scovare tutti i collezionabili della produzione:

MISSIONE 1

MISSIONE 2

MISSIONE 3

MISSIONE 4

MISSIONE 5

MISSIONE 6

MISSIONE 7

MISSIONE 8

MISSIONE 9

MISSIONE 10

MISSIONE 11

Banchiera [ ]

Trova 60.000 monete.

Come da descrizione: per sbloccare il trofeo dovrete racimolare ben 60.000 mila monete, una cifra davvero ragguardevole, la quale però non basterà per potenziare tutte le armi. Pertanto, armatevi di pazienza e cercate di raccogliere tantissime monete d’argento.

Giorni oscuri [ ]

Accedi a tutti i sotterranei.

I sotterranei saranno le zone di congiunzione tra le aree principali e quelle secondarie. Questo trofeo verrà assolutamente in automatico, soprattutto se desiderate completare tutte le missioni secondarie.

Cinefila [ ]

Trova tutte le copertine UVK.

Vedi il trofeo di bronzo 3D.

Forte come un esercito [ ]

Raggiungi il livello 10 di maestria con tutte le armi.

Questo sarà probabilmente il trofeo più complesso e lungo del gioco, in quanto vi richiederà di raggiungere il livello Maestria con tutte le armi presenti nella produzione. Per salire di livello dovrete accumulare un tot di uccisioni, aumentando così i bonus e le statistiche delle bocche da fuoco. Per riuscire nell’impresa, dovrete compiere circa 5450 uccisioni con tutti gli strumenti di morte. Il miglior metodo sarà ripetere all’infinito la prima missione di gioco, in quanto i nemici sono senza armatura e facili da eliminare.

Pistolera [ ]

Raggiungi il livello 10 di maestria con la pistola.

Vedi il trofeo di bronzo Forte come un esercito.



Tritacarne [ ]

Raggiungi il livello 10 di maestria con lo Sturmgewehr.

Vedi il trofeo di bronzo Forte come un esercito.

Nube di piombo [ ]

Raggiungi il livello 10 di maestria con il Kugelgewehr.

Vedi il trofeo di bronzo Forte come un esercito.

Aria elettrica [ ]

Raggiungi il livello 10 di maestria con l’Elektrokraftwerk.

Vedi il trofeo di bronzo Forte come un esercito.



Polvere alla polvere [ ]

Raggiungi il livello 10 di maestria con il Laserkraftwerk.

Vedi il trofeo di bronzo Forte come un esercito.

Demolitrice [ ]

Raggiungi il livello 10 di maestria con il Dieselkraftwerk.

Vedi il trofeo di bronzo Forte come un esercito.



Hammer time [ ]

Raggiungi il livello 10 di maestria con un’arma Hammer.

Vedi il trofeo di bronzo Forte come un esercito.



Fuoco alla cieca [ ]

Raggiungi il livello 10 di maestria con il Blitzgewehr.

Vedi il trofeo di bronzo Forte come un esercito.



Prendere la cinghia [ ]

Raggiungi il livello 10 di maestria con la Maschinenpistole.

Vedi il trofeo di bronzo Forte come un esercito.



A fette [ ]

Raggiungi il livello 10 di maestria con un’arma corpo a corpo.

Vedi il trofeo di bronzo Forte come un esercito.



God mode [ ]

Uccidi 50 nemici con i loro stessi proiettili.

Vedi il trofeo di bronzo Forte come un esercito.



Trofei d’argento

Top di gamma [ ]

Ottieni tutti i potenziamenti arma migliorati.

Come da descrizione: per ottenere tutti i potenziamenti arma migliorati in Wolfenstein Youngblood dovrete ottenere ogni singola versione migliorata di ogni singolo potenziamento per tutte le 14 armi. Per riuscire nell’impresa, dovrete spendere circa 200.000 monete d’argento: ciò vi richiederà ore ed ore di esplorazione per trovare le casse gialle e di ripetere numerose missioni principali.

Sovrumana [ ]

Ottieni tutte le abilità.

Questo trofeo sarò uno degli ultimi che sbloccherete, in quanto dovrete ottenere tutte le abilità presenti nella produzione. Per racimolare le abilità sarete chiamati a completare le missioni principali e secondarie, così da ottenere punti esperienza. Considerando il costo delle abilità, per sbloccarle tutte dovrete raggiungere il livello 80, cosa che avverrà naturalmente completando tutte le missioni, secondarie comprese.

Brother 1 [ ]

Sconfiggi l’Übergarde di Brother 1.

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Brother 2 [ ]

Sconfiggi l’Übergarde di Brother 2.

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Brother 3 [ ]

Sconfiggi l’Übergarde di Brother 3.

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Trofei d’oro

Vive la révolution! [ ]

Uccidi Lothar.

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Trofeo di Platino

Youngblood [ ]

Sblocca tutti i trofei.