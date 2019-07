DJMAX RESPECT: disponibile il DLC con le musiche di Deemo

Sul PlayStation Store è disponibile il nuovo DLC di DJMAX RESPECT, titolo musicale sudcoreano sviluppato da Rocky Studios e Neowiz. Il nuovo contenuto aggiuntivo (acquistabile a 14,99 euro) porterà le musiche del gioco Deemo, rhythm game della taiwanese Rayark Games. Per l’evento, il publisher (in Giappone), Arc System Works ha pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

DJMAX RESPECT: ecco le nuove tracce da Deemo

Questa la lista delle canzoni di Deemo che arrivano in gioco:

– Angelic Sphere

– ANiMA

– Dream

– Legacy

– Magnolia

– Nine point eight

– Sairai

– Undo

– Utopiosphere

– YUBIKIRI-GENMAN

Vi lasciamo all’ascolto e alle immagini del trailer.

