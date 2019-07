Nokia 9 Pureview: il successore avrà il 5G?

Sono passati diversi mesi dall’uscita sul mercato di Nokia 9 Pureview, il peculiare smartphone con 5 fotocamere, ed è arrivato il momento di parlare del suo futuro successore. Quest’ultimo, secondo un rumor diffuso sul sito NokiaPowerUser, si chiamerebbe Nokia 9.1 Pureview e sembrerebbe decisamente interessante.

Innanzitutto lo smartphone in questione sarebbe dovuto uscire, la fonte afferma, nel corso del Q3 del 2019, ovvero tra luglio e settembre, ma a causa di un’attenta fase di revisione il suo arrivo sarebbe stato rimandato. Sembra che i principali aggiustamenti riguardino le fotocamere del device, evidentemente non all’altezza delle aspettative della casa di produzione. A proposito di camere, quella frontale sarebbe inserita in un foro cut-out, probabilmente simile a quello del Nokia X71. Sul lato tecnico, come suggerito da Techradar, lo smartphone potrebbe essere dotato di un processore Snapdragon 855, risultando in linea con gli attuali top di gamma in circolazione. Infine il 9.1 Pureview dovrebbe essere in grado di supportare la nuova rete 5G, cosa molto probabile nel caso disponesse del già citato Snapdragon 855.

Nokia 9.1 potrebbe essere il primo smartphone HMD con connessione 5G

Per il momento non sono state fornite altre informazioni in merito al dispositivo, che sicuramente non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.