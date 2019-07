New Super Lucky’s Tale: ecco la data di lancio

New Super Lucky’s Tale ha una data d’uscita; gli sviluppatori di Playful Studios lo hanno annunciato poco fa. Il platform, originariamente uscito su PC e Xbox One, arriverà in autunno su Switch. Questa edizione è stata pensata apposta per adattarsi alla console Nintendo.

New Super Lucky’s Tale: in arrivo in autunno su Switch

Con il trailer pubblicato poco fa sul canale YouTube di Playful Studios, dal titolo “Meet Lucky!” (che è la simpatica volpe protagonista del gioco), si viene a sapere che il platform arriverà sulla console Nintendo l’8 novembre 2019. Qui potete vedere la pagina sull’eShop. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

