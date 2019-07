Wolfenstein Youngblood, MachineGames ha imparato molto da Arkane Studios durante lo sviluppo

Nel corso della QuakeCon Europe 2019, svoltasi a Londra, si sono tenuti anche diversi panel di approfondimento sui videogiochi pubblicati da Bethesda durante quest’anno e non solo, coinvolgendo i principali studi che da anni ormai hanno stretto una collaborazione più o meno solida con il publisher. Uno fra questi è MachineGames, che nel corso di una discussione dal titolo “MachineGames & The Sisterhood of Wolfenstein – Making Wolfenstein Co-op” ha svelato alcuni dettagli alla base dello sviluppo di Wolfenstein Youngblood.

Wolfenstein Youngblood, i legami fra MachineGames e Arkane Studios durante lo sviluppo del gioco erano molto stretti

Ospiti al panel erano Andreas Öjerfors e Alissa Hägglund di Machine Games, oltre ai colleghi francesi Dinga Bakaba e Daniel Todd di Arkane Studios, che ha contribuito allo sviluppo, in particolare alla concettualizzazione e alla stesura del level design, costruito mettendo la loro esperienza al servizio di un videogioco cooperativo come Youngblood. Proprio l’esperienza di Arkane è stata cruciale per definire la filosofia alla base del gioco, “aprendo” la progressione e facendo sì che il giocatore non fosse spinto a focalizzarsi su un solo approccio. I level designer dei due studi, secondo Todd, hanno collaborato a stretto contatto: i primi si sono concentrati sugli ambienti più claustrofobici, i secondi sugli scenari più aperti e sulle zone di collegamento fra le varie aree, in un rapporto di mutuo scambio dove MachineGames ha potuto imparare parecchio da Arkane Studios, migliorando e rifinendo a sua volta le proprie parti di livello.

Öjerfors ha poi parlato anche dell’IA, che non è progettata per essere “salvifica e risolutrice” (nel senso che se noi tiriamo troppo la corda e ci spingiamo troppo avanti, anche nostra sorella probabilmente morirà) ed è strettamente connessa al level design, con la possibilità di effettuare – anche con l’intelligenza artificiale – tattiche di flanking, in cui noi aggiriamo il nemico e la nostra compagna lo tiene occupato frontalmente. Tutti insieme, poi, gli sviluppatori si sono divertiti a inserire dei piccoli “easter egg” nel gioco: sapevate, ad esempio, che da qualche parte in Youngblood esiste un riferimento a una sorta di internet primordiale? O che in una stanza con un juke box il team stesso si è inserito nel gioco, come per le cartoline collezionabili in Wolfenstein II?

Mentre scoprite anche voi questi segreti, se non l’avete ancora fatto a questo link potete leggere la nostra recensione di Wolfenstein Youngblood, a cura di Silvio Mazzitelli.