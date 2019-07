Hitman 2: un trailer svela la nuova mappa Siberia

Hitman 2 ha ricevuto un nuovo trailer che ci offre uno sguardo sulla nuova mappa della modalità Sniper Assassin, chiamata “Siberia”, nuovissimo contenuto scaricabile (DLC) disponibile da oggi (30 luglio 2019) per tutti i possessori del Pass Espansioni. L’ultima missione a lungo raggio porta i giocatori alla struttura penitenziaria Perm-14, nei pressi della glaciale tundra Siberiana, dove dovranno indossare i panni dell’Agente 47 oppure fare squadra con un amico, impersonando gli agenti Stone e Knight nella modalità cooperativa online.

Hitman 2: due obiettivi da eliminare

In quest’ultima mappa per la modalità Sniper Assassin, i giocatori dovranno eliminare due obiettivi e tentare di scatenare una rivolta nella prigione in modo da coprire le loro tracce. I due obiettivi primari della missione saranno Roman Khabko, conosciuto mafioso russo con sospetti agganci politici, e Vitaly Reznikov, Direttore della prigione privata cui è stata offerta una lauta tangente per far evadere Khabko. Per completare la missione, entrambi gli obiettivi dovranno essere eliminati assieme ai mercenari al soldo di Reznikov, conosciuti come le Siberian Tigers. I giocatori dovranno eliminarli prima che sia troppo tardi, dato che il prematuro rilascio di Khabko potrebbe scatenare una serie di eventi con negative implicazioni diplomatiche.

Hitman 2: maestri del cecchino

La nuova mappa è piena di opportunità, obiettivi e segreti nascosti da trovare, oltre a unici momenti di gameplay che permetteranno ai giocatori di nascondere corpi e appiccare incendi scatenando la rivolta. Completando le sfide della missione sarà inoltre possibile progredire nell’uso del fucile da cecchino artico ICA Druzhina 34, l’arma scelta dall’Agente 47 per questa speciale missione. Raggiungendo il livello massimo di maestria con quest’arma permetterà di sbloccarla in maniera permanente per l’utilizzo in tutte le location sandbox del gioco. Intanto vi ricordiamo che il terzo capitolo della serie è stato da poco confermato ufficialmente.