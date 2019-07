Control: confermata l’assenza del doppiaggio italiano

Control si sta man mano avvicinando verso la sua uscita. Il titolo di stampo action di Remedy Entertainment sarà disponibile il 27 agosto 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Una notizia arrivata in queste ore però spezzerà sicuramente i cuori degli utenti italiani: il gioco infatti non presenterà al suo interno il doppiaggio in lingua italiana. La conferma ufficiale è arrivata dal game director Mikael Kasurinen.

Control: solo i sottotitoli

In un suo recente tweet, Karsurinen ha affermato che il titolo verrà doppiato in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, snobbando così l’italiano. Per quanto riguarda i sottotitoli, questi verranno invece proposti in arabo, cinese (tradizionale), cinese (semplificato), francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese brasiliano, russo e spagnolo. Cosa ne pensate della mancanza del doppiaggio nostrano? Fatecelo sapere!

