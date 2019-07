The Last of Us Part II: neanche Troy Baker conosce la data d’uscita

The Last of Us Part II è entrato nel vortice dei rumor e delle indiscrezioni legate alla sua possibile data d’uscita, che non è stata ancora comunicata ufficialmente da Naughty Dog. A quanto pare neanche chi ha lavorato al gioco conosce il giorno effettivo d’arrivo. È il caso di Troy Baker, famosissimo attore-doppiatore che ha dato voce e movenze al protagonista Joel. In occasione del Manchester Comic-con 2019, Baker ha affermato di non essere a conoscenza del giorno d’uscita del sequel del gioco.

The Last of Us Part II: gli sviluppatori non l’hanno detta a nessuno

L’attore ha risposto ai fan presenti, scusandosi per non avere una risposta sulla data di pubblicazione dell’attesissimo gioco. Inoltre, ha affermato che la sua collega Ashley Johnson (Ellie) avrà sicuramente ricevuto della ramanzine da Naughty Dog e Sony Interactive Entertainment per aver diffuso, seppur per scherzo, una data fasulla e non veritiera. Il doppiatore ha specificato che la volontà del team di sviluppo è stata quella di non dire nulla sulla data proprio per evitare fughe di informazioni.

The Last of Us Part II: Baker non conosce lo stato dello sviluppo

La parte più interessante delle parole rilasciate dal buon Troy però riguarda l’intero processo di sviluppo dell’action-survival horror esclusivo per PlayStation 4: