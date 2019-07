AESVI: in Italia sarà reato vendere ai minorenni giochi destinati agli adulti?

AESVI ha comunicato in via ufficiale che presto in Italia la classificazione PEGI (che fece il suo debutto nel 2003) dovrà essere seguita dai negozianti in termini di vendita dei videogiochi. In una nota divulgata dall’ente infatti è stato specificato che la vendita di giochi per adulti a minorenni verrà perseguita penalmente. Diventerà dunque vietato vendere titoli con un PEGI 18+ a coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno d’età.

AESVI: “il PEGI va rispettato”

Se fino a questo momento il PEGI ha ricoperto soltanto un ruolo secondario, molto presto infrangere il regolamento porterà a pene esemplari. Almeno per adesso però, non sappiamo quale sarà la portata di queste pene, ma ribadiamo che trattandosi di una legge vera e propria, tali pene saranno realmente alte. Quando tutto verrà ratificato, i minorenni potranno acquistare giochi con un PEGI massimo legato alla loro età. Di seguito alcune dichiarazioni di Thalita Malagò, direttore generale dell’Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani:

“La Legge Cinema del 2016 ha fissato il principio generale, ispirandosi al sistema PEGI; dopo circa tre anni, siamo pervenuti a un regolamento vero e proprio che disciplina la materia della classificazione, firmato dall’Autorità Garante delle Comunicazioni e scritto in collaborazione con gli operatori del settore, tra cui AESVI, all’interno di un apposito tavolo di co-regolamentazione.” Con la Legge Cinema del 2016 era stata riconosciuta la validità del sistema PEGI. Attraverso l’apposito regolamento AGCOM, questo recepimento verrà sancito definitivamente per legge, in ossequio al principio generale di obbligo di classificazione dei videogiochi distribuiti sul mercato italiano.”

Dopo una prima versione, è stato dichiarato dalla Malagò che non è ancora chiaro se i videogiochi con una classificazione PEGI superiore all’età del minore saranno realmente vietati al commercio, in quanto è necessario attendere la pubblicazione del regolamento AGCOM ufficiale. Dobbiamo necessariamente attendere qualche giorno per comprendere nel dettaglio la situazione.

