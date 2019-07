Apex Legends: un giocatore bannato per errore a causa di un colpo perfetto

Apex Legends è un titolo pieno di cheater (giocatori che utilizzano programmi di terze parti per eseguire uccisioni e raggiungere la vittoria), che però vengono allontanati dal gioco da Respawn Entertainment una volta identifiati. Purtroppo però capita che spesse volte qualcuno venga bannato dal’FPS per errore: è il caso del povero Otto “ottr” Bostrom.

“ottr” ha avuto la fortuna-sfortuna di eseguire una doppia uccisione, con tanto di ultimo colpo così perfetto da destare sospetti, soprattutto per il movimento dell’arma durante il colpo sparato. Il tutto è avvenuto durante una sua diretta su Twitch, cosa che ha provocato sospetto negli spettatori. Costoro hanno registrato il tutto subito dopo la richiesta dello streamer di evitare di salvare la clip (cosa che ha ulteriormente insospettito i presenti). Il materiale è stato mandato a Respawn Entertainment che ha subito bannato l’innocente. Ovviamente l’utente ha subito preparato la sua difesa, dimostrando che il colpo era del tutto legale e non causato da aim-bot, e dopo averla sottoposta agli sviluppatori, è stato “sbannato” con tanto di scuse da parte degli addetti ai lavori.

Hi there, normally I'd ask you to follow the appeals process by going here ( https://t.co/jollrwAz91 ) but I understand the extenuating circumstances. Ban has been revoked, we've talked to the dev who did the manual banning. Thanks for your patience! 🙂

— Chin Xiang Chong (@tangentiallogic) July 26, 2019