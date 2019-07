American Horror Story 1984: online un nuovo teaser

American Horror Story 1984 è la nona stagione dell’omonimo show antologico creato da Ryan Murphy e Brad Falchuk, in onda sul canale via cavo FX. La realizzazione in questione ogni anno ha esplorato nuove ambientazioni, personaggi diversi ed inedite paure. Il ritorno dell’opera è vicino e un nuovo filmato testimonia il fatto.

American Horror Story 1984: il video inedito

Il teaser (che trovate qui sotto), pubblicato direttamente da ComingSoon.net, ci mostra brevemente il setting e (auspicabilmente) i protagonisti, che, negli ultimi secondi della clip, sono catturati dal mostro di turno. Chi vincerà? Per scoprirlo dovete aspettare il 18 settembre, data di rilascio ufficiale del prodotto.