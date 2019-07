Carnival Row è stata rinnovata per una seconda stagione

Carnival Row è il nuovo show di Amazon Prime Video che vede coinvolti Orlando Bloom e Cara Delevingne come attori principali. Il prodotto, di genere fantasy-vittoriano, è ambientato in una città fittizia di nome Burgue, dopo sono sempre più frequenti le tensioni tra i cittadini e le creature fantastiche immigrate, che fuggono dai loro luoghi di origine.

Carnival Row: tornerà con nuove puntate

Nonostante non sia stata ancora pubblicata sulla piattaforma streaming (l’arrivo è previsto per il 30 di agosto), la realizzazione tornerà con una seconda stagione, attualmente in sviluppo, come comunicato dalla pagina ufficiale Twitter dell’opera. In attesa di ulteriori dettagli, vi lasciamo all’annuncio, che trovate qui sotto all’articolo.

We know you'll want more. This story is just the beginning. #CarnivalRow Season 2 is coming. pic.twitter.com/Mv9YwsJxsP — Carnival Row (@CarnivalRow) July 27, 2019

