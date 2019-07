The Irishman sarà presentato al New York Film Festival

The Irishman è l’atteso lungometraggio di Martin Scorsese (che è stato introdotto con una brevissima clip la notte degli Oscar) che segna il ritorno del celebre filmaker americano sul grande schermo dopo Silence del 2016. L’opera, che è ispirata ad alcuni fatti realmente accaduti narrati in I Hear You Paint Houses di Charles Brandt, vede un cast di altissimo livello composto da Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino, Harvey Keitel, Bobby Cannavale e molti altri.

The Irishman sarà mostrato in anteprima

Il film, che dovrebbe arrivare su Netflix quest’autunno, come comunicato da profilo Twitter di Fandango, sarà presentato al New York Film Festival il 27 settembre, durante la serata di apertura. L’importante regista ha dichiarato di essere onorato di mostrare la pellicola nella sua città insieme a tutta la crew e gli attori. In occasione di ciò sono state pubblicate anche due nuove immagini della realizzazione, che rivelano l’incredibile lavoro di ringiovanimento applicato agli interpreti, che trovate qui sotto insieme all’annuncio.