Luca Guadagnino è in trattative per dirigere Il Signore delle Mosche

Luca Guadagnino è attualmente uno dei registi italiani più apprezzati del momento. Dopo aver realizzato Chiamami col tuo nome (vincitore dell’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale), il filmaker è tornato di nuovo alla ribalta con Suspiria, ispirato all’omonimo film di Dario Argento del 1977. Ma l’autore potrebbe essere coinvolto in un altro progetto…

Luca Guadagnino nuovamente in azione

Il sito The Hollywood Reporter ha infatti riportato la notizia che Guadagnino è entrato in trattative con Warner Bros. e Known Universe per dirigere un nuovo adattamento de Il Signore delle Mosche, romanzo scritto da William Golding nel 1958. L’opera, già trasposta due volte al cinema, nel 1963 e nel 1990 e presa come modello per la serie Netflix The Society (qui trovate la nostra recensione), racconta l’avventura di un gruppo di ragazzi che rimangono prigionieri su un’isola deserta.