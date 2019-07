Call of Duty Modern Warfare: annunciato il ritorno delle serie di uccisioni

Dopo i vari leak scovati in rete, secondo i quali vedevano il ritorno delle serie di uccisioni nel comparto multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi dal 25 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4, sono arrivate nuove informazioni dedicate alle killstreak. Ebbene, sempre rimanendo sullo stesso argomento, Activision e Infinity Ward hanno ufficialmente confermato che quest’ultime ritorneranno nella produzione sparatutto.

Call of Duty Modern Warfare: svelate alcune serie di uccisioni su Twitter

Inoltre, come se non bastasse, su Twitter è possibile già vedere alcune serie di uccisioni, le quali aiuteranno il giocatore negli scontri contro gli altri utenti. Per concludere, vi ricordiamo che il reveal completo dedicato al multiplayer avverrà nella giornata del 1 agosto 2019 alle 19:00 italiane.

Noi abbiamo concluso, passate dalla nostra sezione Games.