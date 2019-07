FIFA 20 Ultimate Edition: svelata l’immagine di copertina

Electronic Arts ha svelato nuove informazioni sul simulatore calcistico FIFA 20, titolo che sarà disponibile nei negozi a partire dalla giornata del 27 settembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. L’azienda canadese ha ufficialmente mostrato l’immagine di copertina ufficiale dell’Ultimate Edition del titolo, dove possiamo vedere Zinedine Zidane, il quale sarà presente nella produzione come una delle Icone 20 FUT.

Come se non bastasse, EA Sports ha annunciato un nuovo reveal dedicato all’opera nella giornata di domani, in cui verranno svelate le caratteristiche ufficiali di FIFA Ultimate Team. Insomma, molto presto arriveranno nuove informazioni da parte dell’azienda relative al simulatore calcistico.

