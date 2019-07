eFootball PES 2020: disponibile la demo, pubblicato il trailer

Da oggi è possibile scaricare, anche negli store europei, la demo di eFootball PES 2020. La versione di prova del titolo calcistico di Konami è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per l’evento, sul canale YouTube ufficiale, è stato pubblicato anche un trailer. Filmato che mostra le squadre partner Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco e Juventus con rispettivi ambassador (Messi, McTominay, Gnabry e Pjanic), alcune feature e le modalità disponibili: match in locale online e co-op.

eFootball PES 2020: ecco le squadre presenti nella demo

Le squadre disponibili in questa versione di prova sono Barcellona, Arsenal, Manchester United, Bayern Monaco, Juventus, Palmeiras, Flamengo, San Paolo, Corinthians, Vasco da Gama, Boca Juniors e Colo-Colo. Noi vi lasciamo la filmato qui sotto.

