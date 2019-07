Super Smash Bros Ultimate: l’Eroe di Dragon Quest si unisce al roster

Come da programma, il director Masahiro Sakurai ha mostrato le novità in arrivo su Super Smash Bros Ultimate. In primis, l’arrivo di un nuovo combattente, l’Hero di Dragon Quest, in quattro diverse varianti: l’eroe dei capitoli XI S, III, IV e VIII (Eleven, Arusu, Solo e Eight). Il nuovo contenuto porterà anche lo scenario Yggdrasil’s Altar e costumi per i Mii dedicati alla serie Square Enix.

Super Smash Bros Ultimate: da domani gli eroi di Dragon Quest

Il Challenger Pack 2, con tutti questi contenuti, arriverà domani 31 luglio, e potrà essere acquistato singolarmente o incluso nel Fighter Pass che da accesso a tutti gli eroi che verranno rilasciati. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto, con la lunga presentazione del nuovo personaggio e delle sue abilità.

