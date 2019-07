The Outer Worlds: annunciata l’edizione Nintendo Switch

The Outer Worlds, l’imminente RPG dall’atmosfera sci-fi in prima persona di Obsidian Entertainment sarà distribuito anche su Nintendo Switch. La bella notizia arriva direttamente dal Matthew Singh, senior producer del titolo, il quale ha annunciato in un video l’arrivo del prodotto sulla console ibrida.

The Outer Worlds arriverà anche su Nintendo Switch

Nonostante il trailer sottostante mostri scene in game tratte dalle altre versioni del titolo Obsidian, possiamo aspettarci in ogni caso un porting di alto livello, come accaduto per le recenti serie di DOOM e Wolfenstein. Ad occuparsi della versione su Switch sarà Virtuous, casa di sviluppo già autrice della versione Switch di Final Fantasy X/X-2. Singh ha poi discusso riguardo le potenzialità che il gameplay dinamico del titolo saprà offrire agli utenti, affermando che le scelte dei giocatori influenzeranno perfino il tipo di abilità ottenibili, nonché i dialoghi in game.

L’arrivo di The Outer Worlds è previsto per il 25 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC, per arrivare in seguito sulla console Nintendo.