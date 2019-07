Mediatek: ecco i processori da gaming Helio G90 e G90T

Nelle ultime ore la nota azienda produttrice Mediatek ha svelato i suoi 2 nuovi processori Helio G90 e G90T. Si tratta di CPU pensate per smartphone di fascia media dediti al gaming. Entrambi i processori, oltre ad offrire ottime performance di gioco, saranno dotati della tecnologia HyperEngine, in grado di migliorare l’impatto grafico.

I nuovi processori sono stati costruiti utilizzando un’architettura a 12nm TSMC FinFET ed utilizzano delle CPU ARM Cortex-A76 e Cortex-A55, mentre il comparto grafico è affidato al processore Mali-G76. Inoltre il G90T è in grado di supportare fino a 10GB di RAM, mentre il G90 standard raggiunge massimo 8GB di RAM. Il G90T è compatibile con un massimo di 4 fotocamere con sensori fino a 64MP, mentre il processore base, al contrario, supporta solo 3 camere con un massimo di 48MP. Oltre a ciò i nuovi Mediatek sono compatibili con la stabilizzazione ottica dell’immagine e l’HDR10 standard.

I processori Helio G90 e G90T sembrano essere decisamente promettenti

Infine TL Lee, General Manager di Mediatek ha affermato che grazie ai prodotti in questione sarà possibile rendere i display estremamente responsivi e diminuire il lag, per fornire esperienze di gioco appaganti. Uno dei primi smartphone ad avere tali processori sarà realizzato in futuro da Xiaomi, come affermato da Manu Kumar Jain, MD di Xiaomi India, per cui non rimane altro che aspettare notizie in merito.