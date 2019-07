Samsung svela in anticipo Galaxy Watch Active 2 e Tab S6

Con immensa sorpresa di tutti i fan della casa coreana, il canale Youtube Samsung Newsroom ha pubblicato, come svelato da SamMobile, un breve, ma decisamente accattivante trailer. Quest’ultimo mostra quelli che chiaramente sono i discussi dispositivi Galaxy Watch Active 2 ed il Tab S6, con tanto di data del loro reveal.

Nonostante entrambi i dispositivi risultino in penombra è possibile fin da subito avere un succoso assaggio del loro aspetto. Innanzitutto il Watch Active 2 appare ricoperto da un display in vetro esteso oltre il bordo, il quale dovrebbe consentire l’uso delle cornici touch discusse pochi giorni fa. Oltre a ciò è possibile notare il sensore in fondo al device lampeggiare, segno che potrebbe essere dotato di funzioni ECG, anche queste previste tempo addietro. Per quanto riguarda il Tab S6 invece, esso appare dotato di una tastiera magnetica ad esso collegabile, oltre che di un probabile set di 2 camere posteriori ed un S Pen attaccabile magneticamente al retro del device.

Tab S6 e watch Active 2 arriveranno prima del previsto

Il Samsung Galaxy Tab S6 sarà svelato nella giornata di domani 31 luglio, mentre il Watch Active 2 sarà lanciato il 5 agosto, per cui non rimane che attendere pochissimo tempo.