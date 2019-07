PlayStation 4 raggiunge un nuovo traguardo negli USA

PlayStation 4 ha raggiunto i sessantotto mesi di vita e dal suo lancio, avvenuto nel 2013, ha raggiunto un traguardo molto importante nel mercato USA. La console di casa Sony è infatti il terzo hardware ad aver venduto più unità velocemente, dietro soltanto a Nintendo Wii e PlayStation 2. Al quarto e al quinto posto invece troviamo rispettivamente Xbox 360 e Xbox One, ma con un grosso ma!

Se al posto di sessantotto mesi ne consideriamo soltanto ventotto, ovvero quelli trascorsi dall’arrivo sul mercato statunitense di Nintendo Switch, è la console ibrida a prendersi la quarta posizione tra gli hardware venduti più velocemente negli USA, piazzandosi dunque dietro la console domestica di Sony Interactive Entertainment. Tutti questi dati ci sono stati forniti dall’analista del gruppo NPD Mat Piscatella! Di seguito il suo tweet, ricordandovi che la console ha raggiunto le cento milioni di unità spedite in tutto il Mondo.

After 68 months in market, the PS4 has the 3rd highest time aligned Console installed base in US tracked history, trailing only the Wii and PS2. Xbox 360 and Xbox One are 4th and 5th. Home consoles in the US market continue to do very well on a comparative basis this gen.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 26, 2019