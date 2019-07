ChinaJoy 2019: attesi sette nuovi titoli destinati a PlayStation 4

Il ChinaJoy 2019, l’evento cinese che vedrà protagonista una conferenza PlayStation che si terrà alle 11:30 italiane di giovedì 1 agosto, vedrà il reveal di sette nuovi giochi per PlayStation 4 appartenenti al programma China Hero Project. Noi ovviamente seguiremo l’evento e vi riporteremo tutte le notizie più interessanti provenienti dalla Cina.

Già in passato dal ChinaJoy sono emerse numerose IP cinesi con un livello qualitativo molto alto. Basti pensare che l’action-game Lost Soul Aside, gioco sviluppato da Yang Bing (dunque da una singola persona), è uno dei progetti più interessanti emersi dal China Hero Project. Il titolo si ispira ai Final Fantasy e non ha nulla da invidiare alle produzioni AAA e potrebbe essere presente all’evento.

This March, #ChinaHeroProject announced 7 new titles under a tower which has over 1 thousand year history in Beijing. This August, latest progress will be revealed in PlayStation’s ChinaJoy online showcase. 17:30 1st August, 2 days to go. pic.twitter.com/piIxR4xnmh

