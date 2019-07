Disney Plus: nuovi aggiornamenti durante il D23

Disney Plus è l’attesa piattaforma streaming, che arriverà negli USA il 12 novembre, che conterrà tutti i titoli appartenenti ai brand acquisiti dalla Casa di Topolino. Durante lo scorso Comic-Con di San Diego abbiamo ricevuto informazioni sulle date di uscita delle serie Marvel che saranno presenti sul device, oltre a qualche dettaglio in più in merito.

Disney Plus: si sta rivelando piano piano

Ma non finisce qui, perché, come ha riportato ComingSoon.net, avremo ulteriori rivelazioni durante il D23, evento che si tiene in California dal 23 al 25 agosto, visto che ci sarà un panel chiamato “Disney+ First Look Showcase”. Proprio per questo motivo, vi invitiamo a rimanere sintonizzati su GamesVillage.it in caso di aggiornamenti.