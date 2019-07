The Lighthouse: pubblicato il trailer ufficiale

The Lighthouse, è il nuovo film scritto e diretto da Robert Eggers, noto per aver vinto il premio per la Miglior Regia al Sundance Film Festival 2015 con The Witch. L’opera, che è stata presentata in anteprima durante il Festival di Cannes di quest’anno, vede come protagonisti Willem Dafoe (visto di recente in Aquaman) e Robert Pattinson (il nuovo Batman), due guardiani di un faro che rimangono completamente isolati.

The Lighthouse: ecco il primo filmato

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale di A24, è stato presentato il primo trailer del lungometraggio, dall’estetica molto particolare. Infatti, oltre ad essere interamente in bianco e nero, ha un rapporto d’aspetto di 4:3, forma oramai piuttosto inusuale per un filmato. Dal poco mostrato, la pellicola sembra interessante e la presenza di due attori di tale levatura incuriosisce ancora di più.

