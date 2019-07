Guillermo del Toro riceverà la stella nella Hollywood Walk of Fame

Guillermo del Toro (attualmente impegnato nella realizzazione di un film su Pinocchio) è uno dei registi più amati degli ultimi anni. Conosciuto principalmente per aver ideato due lungometraggi su Hellboy e per Il Labirinto del Fauno, il filmaker ha portato a casa, nel 2017, 4 Oscar per La forma dell’acqua.

Guillermo del Toro otterrà un prestigioso riconoscimento

Come riportato da ComingSoon.net, il celebre autore sarà premiato con la nota stella nella Hollywood Walk of Fame, il 6 agosto alle 11 e 30. La ricompensa sarà assegnata dalla Hollywood Chamber of Commerce, che ha dichiarato di essere onorata di attribuire il premio ad un personaggio che ha così tanti film storici alle spalle.