James Gunn ha mostrato un simpatico dietro le quinte di Avengers Endgame

James Gunn, dopo lo scandalo che lo ha coinvolto, è stato reintegrato dalla Disney ed attualmente sta lavorando a ben due progetti in parallelo: Suicide Squad 2 e Guardiani della Galassia 3. E proprio quest’ultimo è il lungometraggio che lo ha consacrato come uno dei filmaker più interessati che ha caratterizzato l’MCU in queste prime fasi.

L’autore, che ha scelto suo fratello Sean per le parti di motion-capture di Rocket Raccoon (la voce originale è di Bradley Cooper), ha mostrato un video di Avengers Endgame dove lui è presente, mentre è intento a camminare in maniera buffa, cercando di simulare il passo di un procione antropomorfo. Vi lasciamo quindi al divertente filmato, che trovate qui sotto, in calce all’articolo.

This is @seangunn doing motion reference for Rocket on set in #Endgame. Contrary to popular opinion, he’s not a stand-in as much of Rocket’s acting and facial expressions are Sean’s. And yes it’s hilarious every time. pic.twitter.com/GTRa5RQq9Z

— James Gunn (@JamesGunn) July 30, 2019