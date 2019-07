The Surge 2: pubblicato un nuovo trailer su armi boss e aree

Pochi minuti fa il publisher Focus Home Interactive ha rilasciato, sui propri canali social, un nuovo trailer di The Surge 2, soulslike fantascientifico in sviluppo da parte di Deck13 Interactive. Il video in questione, dal titolo “Overcome. Upgrade. Survive.” mostra le prime aree del gioco, come il centro di Jericho City, alcuni boss, i diversi equipaggiamenti, le armi e tanta, tanta azione.

The Surge 2: tanta azione nel nuovo filmato

Se volete sapere qualcosa in più sul titolo in questione, vi consigliamo di dare una letta al nostro provato. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il gioco uscirà il 24 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.