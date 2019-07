Mario Kart 8: vendite record, sotto solo al titolo per Wii

Mario Kart 8 è il secondo gioco della serie di racing game targata Nintendo che ha registrato ottime vendite in tutto il mondo. A svelarlo sono appunto i dati di vendita della serie, che dimostrano come il gioco (sia nella sua edizione Wii U che in quella Switch) abbia superato grandi classici, come ad esempio l’edizione per DS o quella per Super Nintendo.

Mario Kart 8: ecco il totale venduto

L’ultima genesi del gioco Nintendo è riuscito a vendere l’impressionante cifra di oltre 26 milioni di Dollari. Nonostante questo record, si classifica sotto l’edizione per Nintendo Wii, che invece realizzò un numero decisamente più alto, come 37 milioni di copie vendute. Certo, i due giochi sono comunque imparagonabili considerando la netta differenza di console vendute ma si tratta comunque di numeri che danno appieno l’idea di come la serie sia praticamente un fenomeno globale a livello di giocatori e di notorietà.

