The Irishman: ecco il trailer del film Netflix di Scorsese

Durante la notte degli Oscar era stato mostrato il primo teaser di The Irishman, attesissimo film diretto da Martin Scorsese che arriverà su Netflix questo autunno. Poco fa, sul canale YouTube della nota piattaforma on demand, è stato rilasciato invece il trailer (anche con sottotitoli in italiano), che potete vedere in fondo alla notizia.

The Irishman: De Niro, Al Pacino e Joe Pesci insieme nell’America del dopoguerra

Questa la descrizione del film e dei suoi illustri interpreti:

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci recitano nel film di Martin Scorsese THE IRISHMAN, una saga epica sul crimine organizzato nell’America del dopoguerra, vista dagli occhi del veterano della Seconda guerra mondiale Frank Sheeran, un imbroglione e sicario che aveva collaborato con le più note personalità del 20° secolo. Coprendo alcuni decenni, il film ripercorre i fatti legati a uno dei misteri irrisolti più famosi della storia americana, la scomparsa del leggendario presidente del sindacato degli autotrasportatori Jimmy Hoffa, offrendo uno spaccato inedito degli angoli nascosti della criminalità organizzata: il suo modo di operare, le rivalità e i collegamenti con la politica.

Ricordandovi che il film verrà mostrato in anteprima al New York Film Festival del 27 settembre, vi lasciamo al filmato qui sotto, buona visione.