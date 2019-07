Mortal Kombat 11: teaser per Nightwolf in occasione dell’EVO 2019

Come ben sappiamo, l’EVO 2019 incomincerà tra pochissimi giorni, il famoso torneo dedicato al campo degli eSports a tema picchiaduro. Nel frattempo, Ed Boon, autore della serie, ha rivelato nuove informazioni su Mortal Kombat 11, titolo disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ebbene, veniamo a conoscenza che domani potrebbe essere ufficialmente svelato Nightwolf.

Mortal Kombat 11: il character entrerà in azione all’EVO 2019

Andando nel dettaglio, l’annuncio viene direttamente tramite messaggio teaser da Twitter, grazie al quale potremo vederlo sicuramente in azione durante le giornate dell’EVO 2019. Per concludere, vi ricordiamo che Nintendo aveva svelato per errore il character, dove quest’ultimo dovrebbe essere disponibile nel roster dei combattenti dal 13 agosto 2019.

