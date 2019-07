Cyberpunk 2077: un artista immagina la versione PS1

Cyberpunk 2077 arriverà solamente nel 2020 per PlayStation 4 e Xbox One, ma qualcuno ha voluto fare le cose in grande e provare ad immaginare una eventuale versione per la vecchia generazione. Nel dettaglio parliamo del gioco di CD Projekt RED re-inventato per la PlayStation 1, la macchina di esordio nel mondo dei videogiochi del colosso giapponese Sony.

Cyberpunk 2077: un demake di qualità

Nel gergo tecnico queste operazioni si chiamano demake (l’incontrario di remake) e vanno proprio ad immaginare una situazione nella quale il gioco viene proposto per console e sistemi più vecchi. In questo caso il gioco di ruolo è stato creato per la PlayStation 1 mantenendo comunque il design e la palette cromatica di Night City, la città che farà da sfondo alle avventure di V. Il risultato è impressionante e vi lasciamo al video in calce alla notizia per giudicare voi stessi l’impressionante lavoro svolto dall’artista.

