Samsung Galaxy Tab S6 annunciato ufficialmente

Finalmente ci siamo, dopo diverse discussioni in merito ed un annuncio decisamente inaspettato, il tablet Samsung Galaxy Tab S6 è stato ufficialmente svelato dalla casa coreana. Esso dispone di caratteristiche tecniche di altissimo livello, che lo renderanno un competitor notevole per i rivali iPad.

Il nuovo tablet della casa coreana dispone di un display super AMOLED da 10.5 pollici, circondato da eleganti cornici non troppo spesse. Sul retro figurano, per la prima volta nella serie, 2 fotocamere posteriori, di cui una principale da 13MP ed una ultra-wide da 5MP. Sul retro del dispositivo troviamo anche un rientro dove adagiare e ricaricare wireless la nuova S Pen, la quale sarà inclusa nella confezione del Tab S6, senza spese aggiuntive. Infine al suo interno figura un processore Qualcomm Snapdragon 855, nonché una batteria da ben 7,040mAh, la cui durata dovrebbe quindi essere notevole, tuttavia risulta assente il jack per le cuffie.

Il Galaxy Tab S6 ha tutte le carte in regola per competere con iPad

Il dispositivo in questione sarà venduto negli Stati Uniti a dal prossimo 6 settembre, partendo da 649 dollari per la versione base con 6GB RAM e 128GB di memoria interna.