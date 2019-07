Monster Hunter World Iceborne: finestra di lancio per la versione PC

Monster Hunter World Iceborne per PC ha finalmente una finestra di lancio. L’annuncio è stato dato tramite i canali social di Capcom, publisher e sviluppatore del titolo. Come previsto, arriverà in ritardo rispetto all’uscita già fissata su console e di cui i pre-order sono già stati avviati diverso tempo fa.

Monster Hunter World Iceborne: ecco quanto bisognerà attendere su PC

Come riportato nei canali social di Capcom, l’espansione più grande mai realizzata per il nuovo gioco della serie arriverà il 6 settembre 2019 per PlayStation 4 e Xbox One. Purtroppo ci sarà ancora da attendere per i giocatori PC, che riceveranno il nuovo pacchetto su Steam durante gennaio 2020. Il prezzo dovrebbe essere sempre di 34,99 Euro ma su questo non ci sono ancora dettagli precisi.

Al momento non si hanno ancora informazioni precise sulla data di lancio esatta ma vi aggiorneremo non appena ci saranno comunicazioni in merito.

