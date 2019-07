Xiaomi Black Shark 2 Pro svelato ufficialmente

Dopo pochissimi mesi dall’uscita dell’attuale Black Shark 2, Xiaomi ha svelato nelle ultime ore il suo nuovo Black Shark 2 Pro. Quest’ultimo rappresenta una versione decisamente migliorata dell’attuale smartphone da gaming, sotto praticamente ogni punto di vista.

Black Shark 2 Pro si pone come uno smartphone da gaming ancora più potente

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche troviamo il nuovissimo processore Snapdragon 855 Plus, oltre che ben 12GB di RAM ed un display a 240Hz con solo 34.7ms di risposta. Questi 3 aspetti uniti insieme saranno quindi in grado di offrire un’esperienza di gioco mobile decisamente responsiva ed appagante, nonché molto dinamica. Oltre a ciò vi sono stati alcuni miglioramenti di minor conto per quanto riguarda display e fotocamere, insieme all’aggiunta di un sistema di raffreddamento a liquido migliorato.

Attualmente lo smartphone è acquistabile esclusivamente in Cina, al prezzo di CNY2,999 (circa 435 dollari) per la versione base da 128GB, ma la stessa Black Shark ha dichiarato che il device otterrà una release globale in futuro.