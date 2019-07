PlayStation Plus: ecco i giochi di agosto

Come programmato, sono stati annunciati i giochi che saranno disponibili ad agosto per gli abbonati al PlayStation Plus. Attraverso il blog PlayStation e tramite un video pubblicato su YouTube, veniamo a sapere che i titoli sono WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4.

WipEout Omega Collection è il titolo di corse futuristiche, decimo capitolo della storica saga creata da Psygnosis quasi 15 anni fa. Sniper Elite 4 è invece lo shooter tattico con elementi stealth svilppato e pubblicato da Rebellion Developments. I due giochi saranno disponibili dal 6 agosto e andranno a sostituire Detroit Become Human e Horizon Chase Turno. Soddisfatti del mese di agosto?