Super Smash Bros Ultimate x Dragon Quest: come cambia il gioco?

Sakurai è un personaggio. Seduto lì alla sua scrivania parla di Super Smash Bros Ultimate come un padre elogia il proprio figlio. Ci mette passione, leggerezza e tante, tante parole. Ad E3 2018 si era preso quasi trenta dei quarantacinque minuti della presentazione di Nintendo solo per parlare del suo picchiaduro per Nintendo Switch e stavolta non è stato da meno: ben ventidue minuti per un solo personaggio e le novità di contorno. Tanti? Pochi? Non importa. Un taglio molto più da streamer in diretta per questo video, anche se il montaggio c’era eccome, e con incognite sulla ripetizione eventuale di questo format. Scetticismo a parte, i fatti sono che è disponibile un nuovo lottatore – spadaccino a dirla tutta – tratto dalla saga di Dragon Quest – che pare un nuovo crack per il meta del gioco ancor più di quanto hanno fatto la Pianta Piranha e Joker negli aggiornamenti passati. Oltre questo ci sono sono tante novità per le modalità online e per la parte social del gioco. Ho fatto un po’ di prove insieme a qualche giocatore/amico molto più bravo e preparato di me per avere un’impressione di come le modifiche dell’aggiornamento 5.0 di Super Smash Bros Ultimate hanno cambiato il gioco.

Super Smash Bros Ultimate: Tornei Online (finalmente)

La sorpresa più interessante di questo aggiornamento di Super Smash Bros Ultimate, oltre il nuovo lottatore, è l’aggiunta di tornei ricorrenti online. Anche se si dovrebbe dire sessioni di tornei online. Chi sperava in brevi e concentrate competizioni indette da Nintendo per dare lustro ai migliori giocatori rimarrà deluso. I tornei di susseguono nel corso della finestra di tempo stabilita che permette di partecipare a più competizioni successive appena si viene eliminati dal tabellone. Le regole sono variabili. Questo primo periodo torneistico si svolge in un lasso di tempo considerevolmente ampio (tre giorni). Tutti possono partecipare. Benché sia ancora prematuro valutare questa componente, è innegabile che questi tornei online di Super Smash Bros Ultimate sono ancora acerbi e legati alla politica di “tutti possono giocare” tanto cara a Nintendo. Non ci sono gamer tag con statistiche, le quali finiscono nel forziere insieme a tutte le altre generali, e non ci sono ranking speciali per i risultati conseguiti in questi tornei. Quest’ultimo aspetto è perfino un passo indietro rispetto ai ranking e la scheda giocatore di Splatoon 2. Il tutto si riduce a qualcosa di simile a quanto visto su Mario Kart Wii: giochi, vinci/perdi, rigiochi, fine. Nessun attestato o qualifica speciale. Tutto molto estemporaneo.

Non si chiede certo il competitivo online di Super Smash Bros Ultimate con questa modalità – quello già va avanti con gli eventi lan che la sempre attiva community del gioco organizza mensilmente – ma di certo una certificazione più evidente sarebbe gradita. Non è detto che in futuro le cose non possano cambiare, ma ad oggi questo aggiornamento sembra essere solo uno stimolo a continuare a giocare online.

Super Smash Bros Ultimate: Tempo limitato per lo Smash Finale

Tenere lo Smash Finale caricato come una spada di Damocle per i propri avversari non è più possibile. Lo Smash finale ora resta attivo per venti secondi circa. Se non lo si usa in questo lasso di tempo svanirà. Una scelta che a mio modo di vedere che risulta apprezzabile e riesce a rendere più frenetiche le partite oltre a impedire di avere troppo vantaggio tattico con una Smash perennemente caricata. In un certo senso questa temporizzazione del colpo finale può rivelarsi davvero un bene per tutti e aiuta tanto il bilanciamento.

Smash TV & Bet

Tra le novità introdotte quella più inusuale è senza dubbio questa modalità spettatore con scommesse da piazzare. Questa sezione, che potremmo chiamare “Smash-Bet”, è completamente a parte – e non si inserisce nelle partite private per intenderci – e ci vede puntare zero su match random per ottenere in caso di vittoria una valuta speciale. Le vincite possono essere spese per acquistare oggetti e spiriti. Un’aggiunta del tutto accessoria, una specie di Smash Bros. TV in diretta perfetta se qualcuno vuole vedere gli altri giocare o allenarsi anche a fare il caster oltre che accumulare gettoni utili se vi servono valute varie di gioco. Niente gioco d’azzardo: se vinci ok, se perdi non hai perso nulla.

Carina invece la modalità Montaggio Replay che con una bella dose di impostazioni tipiche dei programmi di editing video. Tutto essenziale ovviamente, ma si possono inserire transazioni, tagliare e spostare i frame, inserire musica di sottofondo e perfino i commenti testuali. il feedback dei comandi è stranamente buono. Ci si può davvero sbizzarrire a creare dei filmati perfetti da caricare nella sezione social del gioco. Piccola nota a margine: tutti i video avranno nel finale qualche frame di credit di Nintendo per il copyright. Sappiatelo.

Eroe di Dragon Quest, ma quanto sei OP?

Ed ecco infine il clou, il tanto atteso Eroe di Dragon Quest che entra nel roster di Super Smash Bros Ultimate. Nella presentazione “giocata” fatta da Sakurai il personaggio era sembrato subito molto forte al punto da apparire quasi sbilanciato. Non posso dare un giudizio da pro player (non lo sono), ma è innegabile che l’Eroe di Dragon Quest inserito in Super Smash Bros Ultimate abbia le potenzialità per essere una spina nel fianco bella grossa per molti giocatori. Possiede abilità e mosse varie di alcuni spadaccini ma di contro le mosse speciali – quelle con B – sono quasi tutte a distanza e caricate. Cosa che lo rendere potenzialmente infido e letale sia da distanza che nel corpo a corpo. Ad aggiungersi alla lista dei vantaggi c’è la recovery davvero molto alta che gli permette di raggiungere lo stage anche da posizioni inarrivabili per molti altri lottatori. Se poi ci aggiungiamo anche lo stuolo di mosse che può attivare con B e lo stick verso il basso, l’Eroe sembra davvero imbattibile.

Ma nella mia prova con alcuni amici e giocatori rodati di Super Smash Bros. il personaggio è sembrato molto meno OP di quanto sembri. Gli attacchi eseguiti a mezz’aria, importantissimi in Smash, sono un po’ lenti e la necessità di dover tenere in conto i Punti Magia (PM) per poter attivare le mosse speciali limita di molto l’efficacia del personaggio. Inoltre la mossa giù-B richiede tanto tempo per scegliere l’arte da eseguire nella lista distogliendo l’attenzione del giocatore dall’azione di gioco. Questa mossa, inoltre, è molto legata al fattore fortuna poiché l’elenco di arti disponibili cambia ogni volta che si attiva.

In definitiva, a mio modesto parere, Eroe è un personaggio da provare ma ha anche con un impatto nel bilanciamento del roster minore rispetto a quanto si può credere. I suoi colpi sono potenti il giusto e esso pare versatile, ma richiederà molta pratica o abilità per essere padroneggiato aggiunte a dosi abbondanti di tempismo e riflessi, più che per altri lottatori. Inoltre occhio a personaggi che hanno mosse di contrattacco o schermo: contro di loro l’Eroe potrebbe fare un po’ di fatica così come contro personaggi molto veloci. E se siete ancora scettici sul gioco, la recensione di Super Smash Bros Ultimate saprà diradare ogni vostro dubbio.