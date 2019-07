Fire Emblem Three Houses: il titolo debutta in prima posizione in Giappone

Uscito nei negozi nella giornata del 26 luglio in esclusiva su Nintendo Switch, Fire Emblem Three Houses è riuscito a colpire il cuore dei giocatori giapponesi, poiché il titolo si trova in prima posizione tra i prodotti più venduti settimanalmente sul territorio del Sol Levante.

Fire Emblem Three Houses: il titolo riscuote un buon successo in Giappone

Secondo i dati pubblicati dalla testata nipponica Famitsu, il titolo di Intelligent System e Koei Tecmo ha venduto ben 146.130 copie. Nonostante ciò, non è l’unico videogioco che ha detto la sua questa settimana, anche altre produzioni sono riuscite a vendere abbastanza egregiamente, seppur non come l’opera RPG. Ecco la lista completa dei prodotti più venduti in Giappone:

NSW] Fire Emblem: Three Houses (Limited Edition Included) (Nintendo, 07/26/19) – 143,130 (Nuovo) [NSW] Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 47,700 (Nuovo) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 37,941 (418,083) [NSW] Rune Factory 4 Special (Marvelous, 07/25/19) – 37,916 (Nuovo) [PS4] Pro Yakyuu Spirits 2019 (Konami, 07/18/19) – 27,334 (202,523) [NSW] Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game (Sega, 07/25/19) – 9,425 (Nuovo) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 8,088 (3,175,474) [PSV] Pro Yakyuu Spirits 2019 (Konami, 07/18/19) – 7,989 (52,259) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,849 (2,380,413) [NSW] Jikkyou Powerful Pro Yakyuu (Konami, 06/27/19) – 7,519 (122,191)

Voi avete acquistato il titolo? Fateci sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti.

Passate dalla nostra sezione Games.