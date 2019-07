Turok 2 Seeds of Evil: ecco la data di uscita per Nintendo Switch

Turok 2 Seeds of Evil ha finalmente una data di uscita per Nintendo Switch. Il grande classico che ha già debuttato su Xbox One e PC sarà disponibile anche a breve sulla console della casa di Kyoto, ovviamente nella sua versione rimasterizzata.

Turok 2 Seeds of Evil: ecco quando arriverà su Switch

Stando a quanto comunicato da Nintendo UK, la divisione britannica della casa di Kyoto, il titolo sarà disponibile a partire dall’8 agosto 2019. Il gioco non verrà distribuito nei negozi in versione normale ma solamente in una Collector che arriverà successivamente nei negozi. A partire da settimana prossima dunque il titolo sarà disponibile solo sull’eShop. Saranno richiesti circa 600MB di spazio per l’installazione del gioco e il remaster costerà circa una ventina di dollari, allineando così il prezzo alle versioni di Xbox One e PC.