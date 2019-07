Jaybird Vista: svelati gli auricolari wireless

Alcune ore fa il noto marchio musicale Jaybird ha svelato i suoi nuovi auricolari true wireless Jaybird Vista. Si tratta di un prodotto pensato per lunghe sessioni di allenamento, anche in condizioni climatiche decisamente sfavorevoli, e con una discreta autonomia.

Gli auricolari in questione dispongono quindi di resistenza IPX7 conto l’acqua, che nonostante non permetta di utilizzarli oltre il metro sott’acqua, sarà comunque in grado di sostenerne l’utilizzo durante una sessione di allenamento, persino sotto la pioggia. Inoltre i dispositivi hanno un’autonomia base di circa 6 ore, la quale può essere però ampliata fino a 16 grazie al compatto case di carica. Sarà inoltre possibile ottenere un’ora di utilizzo con appena pochi minuti di carica e i Vista disporranno anche di connessione bluetooth 5.0.

Gli auricolari Jaybird Vista sono un ottimo prodotto per le proprie sessioni di allenamento

Il prodotto in questione non è attualmente disponibile all’acquisto su Amazon, ma dovrebbe tornarvi a breve, al costo di 184.99 euro, in varie colorazioni.