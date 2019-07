Apex Legends: in arrivo una feature molto richiesta

Apex Legends continuerà ad evolversi. Questo è il riassunto dell’ultima conference call di Electronic Arts, dove è stata annunciata l’arrivo di una feature molto richiesta da parte dei giocatori. Feature che per ora rimane avvolta nell’oscurità, anche se in rete si è già dato adito ad alcune ipotesi tutte molto veritiere.

Apex Legends: arrivano i Titani di Titanfall?

Il battle royale di casa Respawn Entertainment, almeno stando alle voci circolate online, potrebbe a breve dotarsi dei Titanti presenti in Titanfall, una delle serie in cantiere proprio presso la software house. Altri commenti invece riguardando l’arrivo di una modalità single player, che cambierebbe radicalmente la struttura di gioco. Quello che sappiamo di sicuro è che si tratta di una feature richiesta fin dal giorno di lancio del titolo. Troppo pochi i dettagli per esprimersi e per dare una qualsiasi certezza, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito, tra cui l’esatta data di uscita della stessa.

