Borderlands 3: Zane si mostra in un trailer inedito

Borderlands 3 torna a mostrare i suoi personaggi. Questa volta il protagonista al centro del nuovo trailer di presentazione è Zane, che è stato introdotto con un lungo post sul sito ufficiale di Gearbox, software house al lavoro sulla serie.

Borderlands 3: Zane si presenta ai giocatori

Zane sarà un personaggio decisamente ricco di possibilità. Come annunciato agli sviluppatori, infatti, il nuovo personaggio del gioco avrà tre differenti skill, ognuna delle quali con altre tre abilità differenti. Questo permetterà ai giocatori di costruire il proprio gameplay in base a diverse preferenze, rendendo così Zane un personaggio davvero molto duttile. Non ci resta che lasciarvi al trailer di presentazione, che trovate come di consueto in calce alla notizia.

