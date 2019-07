Super Mario Maker 2: 4 milioni di livelli creati, Nintendo festeggia

Super Mario Maker 2 continua a macinare record su record. Nelle scorse Nintendo ha annunciato che il gioco ha raggiunto l’incredibile pietra miliare di ben 4 milioni di creati da parte della community. Un risultato che ha portato il publisher e sviluppatore giapponese a festeggiare in una maniera molto particolare.

Super Mario Maker 2: il livello celebrativo di Nintendo

Come non poteva la casa di Kyoto non celebrare questo traguardo? Impossibile ignorare questo fantastico numero e dunque ecco che i festeggiamenti sono serviti. Gli sviluppatori hanno creato loro stessi un livello per il gioco, sfruttando lo stesso editor messo a disposizione degli utenti. Se siete curiosi di vederlo potete consultare il video poco più in basso alla notizia, mentre se preferite giocarlo allora potete sfidare Nintendo semplicemente cercando “XYK-9FY-CGG“, ovvero l’ID di questo speciale livello.