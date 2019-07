Fortnite: la Stagione 10 è in arrivo, ecco il trailer

Fortnite si prepara a lanciare la sua Stagione numero 10. Il gioco di casa Epic Games sarà aggiornato a breve, includendo appunto la prossima season con diversi contenuti inediti. La data di uscita? Estremamente vicina: già da domani sarà infatti disponibile per tutti i giocatori.

Fortnite: i contenuti della Stagione 10

Come riportato da Epic Games sul suo sito ufficiale, al lancio della nuova stagione saranno disponibili diversi nuovi contenuti. Tra questi sono presenti nuove schermate di caricamento, nuovi brani musicali e nuove emote. Quest’ultime saranno disponibili in ogni categorie delle stesse: Danze, emoticon, spray e giocattoli. Importanti anche le novità per la modalità Salva il mondo.

La più importante sicuramente la possibilità di tenere l’estetica del proprio personaggio e la conferma dell’arrivo dei Negozi oggetto, dove poter acquistare gli oggetti estetici. Non ci resta dunque che lasciarvi al trailer ufficiale della Stagione 10, che trovate come al solito in calce alla notizia.

Con questo abbiamo concluso, per tutte le novità sul mondo dei videogiochi visitate la sezione Games.