Borderlands 3 è entrato ufficialmente in fase Gold

Borderlands 3 ha raggiunto uno step importante della sua fase che lo porterà alla pubblicazione. Gearbox Software ha infatti annunciato che lo sparatutto in prima persona ha raggiunto la fase Gold e dunque, il suo sviluppo può essere considerato terminato. L’annuncio è arrivato tramite Twitter, con tanto di breve trailer allegato.

Adesso tocca al publisher 2K Games, che dovrà iniziare a “stampare” su disco le copie del gioco e preparare la pubblicazione nei negozi digitali. Ovviamente, la fase Gold sta a significare che il titolo non rischia di subire alcun rinvio, per la gioia dei giocatori. Attendiamo dunque il 13 settembre 2019, quando il nuovo capitolo del frenetico franchise verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC.

We are pleased to announce that #Borderlands3 has gone GOLD! Thank you to everyone who worked so hard to make this happen! We’ll see you September 13th Vault Hunters! pic.twitter.com/CgwKbTgP9A

— Gearbox Official (@GearboxOfficial) July 31, 2019